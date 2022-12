Destiny 2 | torna l’Aurora con la stagione dei Serafini!

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sfornare i gjallardolcetti per Zavala è come giocare con la neve!su2 con ladei Serafini. Scopriamo tutti i dettagli Oggi l’evento gratuito delsu2 per portare allegria e augurare buone feste a tutti i guardiani. Eva Levante giunge nuovamente alla Torre per aiutare i giocatori a sfornare dei deliziosi dolcetti preparati con ingredienti di dubbia natura. Fino al 2 gennaio i guardiani potranno partecipare all’evento deldiffondendo lo spirito festivo e distribuendo dolci (dal gusto piuttosto discutibile) per tutto il sistema.2: Aurora e atmosfera natalizia Grazie alla carta evento, neldi quest’anno su2 sarà ...

Suicide Squad Kill the Justice League a mostrarsi sul palco dei TGA. Nel nuovo filmato viene ...