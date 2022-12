Calcio | CR7 | ' dolore | incertezza e lavoro costante'

La didascalia della foto diffusa darecita 'Tre aspetti della realtà: dolore, incertezza e lavoro costante' . Forse Ronaldo, dopo la delusione Mondiale, è pronto per tornare a lavorare in vista ...Siamo arrivati all'ultimo step del piano di: dopo aver dato l'addio al Manchester United ed essersi concentrato unicamente sul Mondiale in Qatar, lasciato in lacrime, all'ex Juve manca il ...Dal primo gennaio il portoghese può firmare e giocare per qualsiasi club, ma la scelta non è ancora stata presa. Cresce la tensione tra l'agente ed il calciatore.I giorni passano e CR7 ancora non ha una squadra per il prossimo anno: in Spagna parlano di "rapporto con il procuratore che si sta erodendo" ...