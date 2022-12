Bonus facciate | attenzione alla data | fino a quando è possibile effettuare i lavori

(Di martedì 13 dicembre 2022) Senza modifiche al testo della Manovra 2023, ilrischia di sparire a fine anno. Con la fine del 2022, termina il periodo di validità detrazione del 60% suidi ristrutturazione delle superfici esterne degli edifici visibili su strada. Al momento, dunque, solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 saràfruire del, la questione del termine deiIlpermette a chi fadi ristrutturazione di accedere a uno sconto oppure a una cessione del credito. Chi ne fa richiesta spesso non comprende subito se c’è un termine entro il quale idevono essere completati per non perdere ...

La questione relativa al termine ultimo, entro il quale terminare i lavori per non perdere il beneficio del, è tema che divide anche i tecnici del settore. Il Sole 24 Ore ha affrontato l'argomento dando così risposta a un quesito di non immediata lettura e soluzione. Un arcano che può essere ...Novità 2020 post Corona Virus SuperRistrutturazioni e Risparmio Energetico 2020 Novità dalla Manovra di Bilancio 2020: proroghe eAl fine di favorire gli investimenti sul ...Bonus facciate: qual è il termine ultimo per concludere i lavori Vediamo cosa prevede la legge, per ottenere la detrazione.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...