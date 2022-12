“120 milioni e addio Leao” | l’indiscrezione non lascia scampo a Maldini

La Puglia e l'Italia verso lo Spazio: si avvia il progetto di spazioporto nell'aeroporto di Taranto Grottaglie. Le prime opere potrebbero iniziare nel 2024 e l'obiettivo dei voli suborbitali e dei ...Alla data di efficacia Buzzi Unicem Srl acquisira' la titolarita' del ramo d'azienda cemento Italia e avra' un capitale sociale didi euro, interamente detenuto da Buzzi Unicem SpA. Ars ...Alla provincia di Cremona quasi un milione per 74 aziende, seconda in Lombardia dopo Pavia con 2,6 milioni per 120 aziende ...'Calcio d'inizio' ufficiale a Catania per il progetto Samothrace, l'ecosistema dell'innovazione finanziato dal Pnrr, tramite il programma NextGenerationEu, che riunisce 28 partner tra cui quattro univ ...