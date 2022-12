Yemen | Onu | oltre 11 mila bambini uccisi o feriti dal 2015

Agenzia ANSA

Più di 11.000 bambini sono stati uccisi, mutilati o feriti nello Yemen dal 2015 e quasi 4.000 sono stati arruolati nella guerra che ha devastato il Paese per più di otto anni: lo ha fatto sapere l'Onu. Il Paese più povero della penisola arabica è stato devastato dalla guerra. Per l'agenzia, quella in corso nello Yemen è la peggiore crisi umanitaria del mondo. "Migliaia di bambini hanno perso la vita, altre centinaia di migliaia rimangono a rischio di morte".