Ultime Notizie – Volano i prezzi delle case in montagna | Cortina la più cara ma è boom a Livigno

(Di lunedì 12 dicembre 2022)in. Nelle località sciistiche il mercato immobiliare è in rapida ascesa quasi ovunque. Se asi arriva a 10.800 al metro quadro, confermandosi la reginaAlpi, in termini percentuali l’incremento di prezzo maggiore spetta a, +27,4%, i cuial metro quadro sono schizzati dai 5700 del 2021 ai 7000 di quest’anno. E’ la fotografia scattata da Century 21 Italia, la branch italiana del colosso americano del real estate, che individua una tendenza alla crescita che continua nel tempo e che qualifica un mercato sempre più forte. “Abbiamo di fronte undel mercato immobiliare nelle destinazioni invernali, trend che possiamo sicuramente legare a una ...

Ai riferimenti spagnoli di questesi collegheranno poi i brani una selezione di brani del pianista e compositore Isaac Albéniz (1860 - 1909). Il 2023 si profila pieno di impegni per Leonora ...Sul tavolo della riunione del G7 annunciata per questo pomeriggio dal cancelliere tedesco Olaf Scholz ci saranno i nuovi aiuti militari all'Ucraina e il nono pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il ...Nell’ultima iniziativa Coloriamo il Futuro a supporto delle attività legate all’emergenza in Ucraina, abbiamo raccolto a favore dell’UNICEF Italia circa 170mila euro. Il sogno, per questa prima ...Crotone si conferma all'ultimo posto nella graduatoria delle province italiane per qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore. La città pitagorica ottiene un coefficiente di 385,1 sui 90 indicatori st ...