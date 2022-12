Ufficiali i modelli Xiaomi compatibili con aggiornamento MIUI 14 da oggi

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Arrivano finalmente indicazioni concrete direttamente dal mondo, in relazione a smartphone e tablet che possiamo considerarecon il nuovo14. Da alcune ore a questa parte, infatti, non conosciamo solo le funzioni e le novità concepite dal pacchetto software, ma anche i device destinati a fare questo step. Proviamo a fare il punto della situazione il 12 dicembre, dopo aver portato alla vostra attenzione alcune informazioni preliminari alla vostra attenzione nei giorni scorsi con un primo articolo in merito. Analizziamo più da vicino icon il nuovo14 da12 dicembre Provando ad esaminare più da vicino i...