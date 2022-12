Stralcio cartelle esattoriali | in forse tregua fiscale sulle multe e le imposte locali

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lodellerappresenta, sicuramente, uno dei capitoli più importanti della Legge di Bilancio 2023. La Manovra è ancora in fase di discussione, ma sul futuro dellesono due le disposizioni che è possibile anticipare: la cancellazione dei debiti tributari fino ad un importo pari a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interesse e sanzioni, che risultano dai singoli carichi affidati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, agli agenti della riscossione; la possibilità di definire in maniera agevolata i carichi che sono stati affidati direttamente agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore avrà la possibilità di avvalersi dell’abbattimento delle somme, che sono state ...

... anche i debiti oggetto di precedenti rottamazioni o "saldo e" (art. 1, commi 184 ss., ... la decadenza della vecchia rottamazione non compromette l'accesso alla nuova sanatoria delleInfatti, al netto dellecancellate automaticamente dallodi quelle fino al 2015, tutte le altre fino al 30 giugno del 2022 possono essere risolte con la rottamazione. Pagando ciò ... Stralcio cartelle esattoriali: nuove ipotesi per il 2023 - partitaiva.it Sono 19 miliardi le multe in arretrato mai riscosse dai Comuni. Che il Governo intende stralciare con un colpo di spugna per recuperare qualche spicciolo. Il solito condono, pessimo vizio tutto italia ...Nella Legge di Bilancio 2023 è prevista la tregua fiscale: saranno stralciate le cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro. Le prime perplessità sono arrivate, però, dalle amministrazioni locali.