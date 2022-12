OA Sport

Oggi, domenica 11 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, sci di fondo,, short track, biathlon, snowboard e sci freestyle. Ci saranno inoltre il gala delle Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico e l'IBU ...Parlando di Division B , bene Laura Peveri nei 1500 metri nei quali l'atleta del Bel Paese si è classificata ottava (2:00.093) nella graduatoria guidata dalla canadese Isabelle Weidemann (1:56.930). ... Speed skating, colpo doppio di Andrea Giovannini! Vince la mass start di Calgary ed è in vetta alla classifica di Coppa del Mondo! It was a golden Sunday for Canada at the short track World Cup event in Almaty, Kazakhstan and especially for Kim Boutin, who skated to a pair of victories.The trio earned their second World Cup speed skating victory, on Saturday, Dec. 10 in as many races to start this season in a time of 2:54.492.