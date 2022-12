Sci alpino | Mikaela Shiffrin non è più dominante come in passato Ma resta la favorita per la Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La doppietta a Levi sembrava il viatico verso una stagione trionfale pered invece dopo quelle due vittorie l’americana si è fermata e non è più riuscita a ripetersi. L’americana è ancora in testa alla classifica generale didel, ma la sensazione è quella che non si piùinnelle discipline tecniche e che qualche avversaria sia al momento decisamente migliore di lei. Chiaramente non si può fare un processo ad una sciatrice che è in testa alla classifica didele checomunque laper conquistare l’ambita sfera di cristallo. I numeri, però, confermano che la nativa di Vail abbia avuto un rallentamento nel numero di vittorie ...