Romania | un calciatore aggiusta la rete VIDEO

PalermoToday

Bright Addae è un nuovodella società salentina: classe 1992, è reduce dalla prima parte ... In passato ha giocato anche all'estero, in Slovenia al ND Gorica e inall'Hermannstadt. ...... Campione in carica, lae la fortissima Colombia agli ottavi. Ai quarti fecero vedere l'... Quel Mondiale fece diventare il calcio uno storytelling trasversale e assieme divistico, il... La morte del padre e la prestazione super con la Spal, Nedelcearu conquista tifosi e compagni: "Un gigante" La squadra di Italiano si impone 2-0 sui tedeschi e 3-0 sui rumeni e vince l'International Cup FIRENZE (ITALPRESS) - La Fiorentina conquista ...I viola si aggiudicano il torneo. Buon pomeriggio di lavoro per la squadra di Italiano. Ancora sugli scudi Benassi ...