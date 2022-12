Riconoscete questa bimba dallo sguardo furbo? Oggi è uno dei volti più amati della tv

Leggi su kronic

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Qui era solo una bambina e non sapeva mica che anni dopo sarebbe diventata una delle conduttrici delle televisione più amate da tutti. Coda di lato, tipica degli anni Ottanta, maglioncino scolastico,vispo e viso dolcissimo. La coda e il maglioncinonon ci sono più. La dolcezza e la solarità, invece, sono diventati proprio i tratti distintivinota conduttrice che ha conquistato il grande pubblico, grazie alla sua preparazione e al suo sorriso davvero contagioso. bambina (www.kronic.it)E non è stato comunque sempre semplice per lei essere amata da tutti. Sia la vita privata che quella professionale, l’hanno messa a dura prova sotto gli occhi severi dei telespettatori che l’hanno critica anche duramente per le sue scelte. Ma in amor, si sa, non si comanda mica. Eppure, all’epoca la sua relazione, ...