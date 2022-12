Niveo in crisi perché rischia l’eliminazione | “Ho avuto problemi di testa”

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ad Amici 22 la classifica complessiva delle sfide di ballo ha portato aldi Ludovica Grimaldi; quella di canto, invece, ha messo a rischio. A chiederedel cantante è stato senza troppi giri di parole Rudy Zerbi. “Hai partecipato a dieci gare su dodici ed in quelle dieci gare a cui hai partecipato sei stato ultimo ben sette volte e sei stato giudicato da diciannove giudici diversi. Nella classifica complessiva sei quindi ultimo, dopo tre mesi io credo che sia giusta la tua eliminazione. Per me è giusto che tu lasci questo banco”.ha così tentato di giustificarsi, chiedendo di essere messo in sfida. “I dati parlano chiaro, non c’è nulla da dire. Posso dire però che in questi tre mesi tantissime volte mi sono meritato di arrivare ultimo. Ma non sempre. Ti parlo da ragazzino di 19 ...