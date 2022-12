(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il Mit di Boston, Cnr e Anas stanno sperimentando un'app abbinata a intelligenza artificiale capace dire la condizione dei ponti. L’obiettivo è che funzioni come un sistema di alert per i team di ingegneri

la Repubblica

...con la condizione aggiuntiva di carenza di un disegno di politica industriale che nee limiti ... dopo essersi dilatata dell'8% quest'anno, continuerà a espandersi del 9% il prossimo,poco ...Festeggiano il primo titolo nella 12 Ore del Golfo Fuoco e Calado,per Piersi tratta del secondo successo dopo quello messo in bacheca nel 2018. Per la 488 GT3, nella configurazione ... Mentre guidi su un ponte lo smartphone rileva il suo stato di salute ANCONA - Stava attraversando la strada quando probabilmente per una distrazione un uomo di 83 anni alla guida della sua auto l'ha centrata in pieno facendola volare a terra. Momenti ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...