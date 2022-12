Legends Cup | il sorteggio con Roberto Carlos | Materazzi e Trezeguet VIDEO

Corriere dello Sport

... in Doha's Al Bidda Park, bringing celebrities, creators, influencers andtogether to recap the day's play. To celebrate the FIFA World's global appeal, the show will take a ...... ospitando al contempo per la prima volta anche i campionati esteri Super Seven e Twingo; oltre ... oltre alle competizioni a ruote coperte con i campionati ATCC,Cars Italia e Speed ... Legends Cup, il sorteggio con Materazzi, Trezeguet e Infantino A squad of Celtic legends will travel to Anfield to take on a team of Liverpool greats in a Both clubs announced the game on Monday and revealed it will take place in Merseyside on March 25 next year.Otto squadre di leggende del calcio si sfideranno in Legends Cup il 15 e 16 dicembre, in vista della finale dei Mondiali: il sorteggio del torneo è stato affidato a Marco Materazzi, David Trezeguet e ...