Iran | giustiziato il secondo manifestante condannato a morte - Esteri - quotidiano net

Non si ferma la repressione del governo di Teheran, dopo il primo impiccato di giovedì scorso, c'è una seconda morte, mentre un'altra dozzina di persone è a ...AGI - Un secondo manifestante, tra le migliaia arrestate in questi ultimi tre mesi in, è statopubblicamente . Lo ha riferito l'agenzia di stampa della magistratura iraniana, Mizan. Si tratta di Majidreza Rahnavard, la cui condanna a morte è stata eseguita a Mashhad . ...Iran, giustiziato il secondo manifestante condannato a morte Non si ferma la repressione del governo di Teheran, dopo il primo impiccato di giovedì scorso, c'è una seconda morte, mentre un'altra ...Si tratta di Majidreza Rahnavard, condannato a morte per aver ucciso due membri delle forze di sicurezza e aver ferito altre quattro persone il 17 novembre scorso a Mashhad. Altre 18.200 persone sono ...