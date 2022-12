Ida Platano torna a Uomini e Donne | scontro in studio con Riccardo Guarnieri

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Idata adopo aver scelto di conoscere Alessandro Vicinanza lontano dalle telecamere di canale 5, e ha litigato con il suo ex: scopriamo che cosa è successo. Una lite furibonda ha animato nelle scorse ore gli studi di Canale 5 dove si registrano le puntate del dating show capitanato da Maria De Filippi. Ida--ilovetrading.itIdaha smascherato il suo ex fidanzato, il cavaliere di Taranto,: ecco che cosa ha detto di lui. Ida, il ritorno aCome saprete due dei grandi protagonisti del trono over di ...

Nella nuova puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale 5 ,e Alessandro Vicinanza tornano in studio e non riescono a staccarsi. Tra baci e abbracci sempre più roventi, i due confessano pubblicamente di essersi innamorati mentre Riccardo Guarnieri ...Difatti sono stati tanti su twitter ad aver fatto notare cheoggi ha indossato in studio lo stesso top del momento in cui Riccardo le ha chiesto la mano davanti a tutti tempo fa. Tra loro ...Ida Platano e Alessandro Vicinanza tornano nel programma: il cavaliere tarantino lascia lo studio L'inizio di questa nuova puntata di Uomini e Donne è ...Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Riccardo Guarnieri in difficoltà per il ritorno di Ida e il confronto con Gloria.