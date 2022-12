Giustizia | Nordio “La legge Severino va cambiata”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sulle intercettazioni “va rimodulata la norma per conciliare il diritto all'informazione dei cittadini e quello dei singoli a non veder divulgate notizie segrete e intime che li riguardano. Per ripristinare una par condicio di informazione tra le parti. Siamo apertissimi a cercare un punto d'incontro tra diritto all'informazione e limiti alla graticola mediatica. Sono pronto ad aprire un tavolo di confronto tra rappresentanti dell'Anm, dell'avvocatura e del giornalismo, anche domani”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dellaCarlo. Quanto alla“abbiamo ricevuto sollecitazione dall'Anci, e l'apertura del Pd, per abolire o modificare radicalmente abuso d'ufficio e traffico di influenze”, osserva il ministro spiegando che ...

Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio in una intervista al Corriere della Sera a proposito della possibilità di modificare la legge Severino. Incandidabilità dalla sentenza di appello in poi "...In questo momento dobbiamo dedicarci a cose meno divisive come l'efficienza della giustizia. Nordio, che ha annunciato interventi sul carcere, spiega che sta cercando di ottenere parte del