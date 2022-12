Emma Marrone | “Niente sesso da un anno | devo iniziare a darla”

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 12 dicembre 2022)durante una diretta instagram si apre ai suoi follower e accetta una serie di domande intime. E lei non si tira indietro, nemmeno alla piccante richiesta di un suo fan: “L’ultima volta che hai fatto l’amore?”. La cantante salentina, con grande ironia ammette: “Quasi un, malissimo,come se non fosse mia”. Ma poi torna ancora sul privato, questa volta ricordando l’amatissimo padre morto da poco: “Vorrei fosse ancora qui”. Le relazioni amorose dimancano in effetti da un po’ di tempo dai radar degli esperti di gossip. A febbraio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva ammesso: “Non sono fidanzata, spero che arrivi qualcuno e comunque meglio sola che con chiunque”. Una affermazione che va rivista ...