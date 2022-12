Cisgiordania | ragazza uccisa durante scontri a Jenin

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Unapalestinese di 16 anni, Jana Zakarneh, è rimastala scorsa notte aa fuoco fra miliziani locali e reparti dell'esercito israeliano entrati per ...

Unapalestinese di 16 anni, Jana Zakarneh, è rimasta uccisa la scorsa notte a Jenin (Cisgiordania) durante scontri a fuoco fra miliziani locali e reparti dell'esercito israeliano entrati per catturare alcuni ricercati. Un altro attacco si è poi verificato vicino all'insediamento illegale di Migron a nord di Gerusalemme, in quello che si sospetta essere un attacco terroristico, dove unaisraeliana di 20 anni è rimasta ferita.