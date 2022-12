Charlène e Alberto di Monaco festeggino i gemellini Jacques e Gabriella

di Monaco e la malattia della moglie Charlene Wittstock: 'È molto stanca, bisogna darle ancora tempo' - guarda MALINCONIE ALLE SPALLE - Charlene su Instagram ha pubblicato anche un video con ...Sullo sfondo i gemelli Jacques e Gabriella , al settimo cielo per la festa che papàe mamma Charlene hanno organizzato per il loro ottavo compleanno . In fondo essere Principi ereditari non ...