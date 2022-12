Biglietti per i Maroon 5 a Firenze nel 2023 | prevendite al via

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Al via la prevendita deiper i5 anel. La band è attesa in Italia per esibirsi in occasione della prossima edizione diRocks ed è la prima confermata tra gli headliner che saliranno sul palco la prossima estate. La data è quella di domenica 18 giugno, la location quella della Visarno Arena diche accoglierà nuovamente alcuni dei migliori artisti internazionali del momento.Rocks nelgiunge alla sua quinta edizione e festeggia il successo delle precedenti con l’annuncio del primo headliner e riportando il gruppo di Adam Levine in Italia per un unico grande spettacolo. Iper i5 anel ...