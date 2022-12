Sparatoria a Roma | un testimone | “Ho provato a fermarlo | aveva bloccato le porte Una donna è morta accanto a me”

(Di domenica 11 dicembre 2022) “Hoa saltargli addosso ma già altri gli si erano buttati addosso.lae ci ho messo un po’ per far uscire la gente. Se non fosse stato per noi sarebbe stata una strage,2 caricatori e altre cartucce. Ho visto una ragazzaa me che è stata colpita ed è”. La testimonianza di un uomo presente durante laavvenuta questa mattina nel quartiere Colle Salario mentre era in corso una riunione di condominio in un bar. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AGI - Tre donne sono rimaste uccise in unaavvenuta questa mattina anei pressi di un bar di via Monte Giberto, nel quartiere Nuovo Salario. Fermato l'uomo che ha aperto il fuoco, identificato come il sessantenne Claudio ...Denunce su denunce, spesso senza risposta. Minacce ai bambini, una casa senza acqua, senza luce. 'E senza fogna, perché il Comune di Ascrea gli ha dato i soldi per farla ma lui li ha spesi in altro ...Fidene, Roma Nord, l'omicida è in stato di fermo e pare soffrirebbe di problemi psichici (alcune immagini dal web) ...Roma, una sparatoria è avvenuta stamani a Fidene, zona Colle Salario, quartiere a Nord Est della Capitale, in via Monte Gilberto: sono tre le persone morte, e si tratterebbe di tre donne. Gli spari ...