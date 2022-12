Roma | sequestrati 4 chili di hashish a piazza Bologna | in manette un giovane pusher

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 11 dicembre 2022)– I Carabinieri della Stazione di, indagando nel mondo degli stupefacenti e in particolare dei giovani che la consumano nella movida di, hanno arrestato un 19enneno. Ilcustodiva in casa un vero e proprio deposito di droga: circa 4,2 kg di, suddivisi in varie confezioni, oltre a materiale vario idoneo al taglio, pesatura e confezionamento delle dosi adatte allo spaccio. Il 19enne, che si trovava già ai domiciliari , è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato condotto in carcere. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale diche ha disposto per il 19enne la custodia ...