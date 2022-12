Qatar | Bruxelles convalida gli arresti di Panzeri e Kaili

(Di domenica 11 dicembre 2022) La giustizia belga hato l'arresto e confermato le accuse per quattro persone fermate nell'ambito dell'inchiesta sulle sospette tangenti dalall'Eurocamera. I 4 fermiti sono ...

La giustizia belga ha convalidato l'arresto e confermato le accuse per quattro persone fermate nell'ambito dell'inchiesta sulle sospette tangenti dalall'Eurocamera. I 4 fermi convalidati sono quelli della vice presidente del Pe Eva Kaili, dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, dell'assistente parlamentare Francesco Giorgi e di Niccolò Figa - ......Europeo che avrebbero ricevuto soldi per chiudere un occhio sulle condizioni di lavoro in' e ... 'sappiamo benissimo che è la città con maggiore presenza di lobby economiche, statali, Ong:...L'abitazione a Bruxelles dell'eurodeputato socialista Marc Tarabella è stata perquisita sabato sera nell'ambito dell'inchiesta sulle sospette tangenti dal Qatar all'Eurocamera. E' quanto si legge sui ...La smentita da parte del Qatar riguardo alcun collegamento tra il Paese e lo scandalo corruzione all’Europarlamento: "Accuse infondate" ...