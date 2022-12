(Di domenica 11 dicembre 2022) AGI - Tre persone sono rimastein unaavvenuta questa mattina anei pressi di un bar di via Monte Giberto, nel quartiere Nuovo Salario. Un'altra persone è ferita in modo, sembra, non grave. Fermato l'uomo che ha aperto il fuoco. Secondo quanto si apprende laè avvenuta durante unadi. Sul posto i carabiunieri e il 118

AGI - Agenzia Italia

La stretta di mano ancora non c'è, ma poco ci manca. Durante la quarta e ultimadi ieri tra il M5s e il centrosinistra che sostiene Pierfrancesco Majorino candidato alla presidenza di Regione Lombardia, è stata raggiunta un'intesa di massima su "oltre il 90 percento" dei ...Risultato: la commessa non può essere completata, la consegna salta e Julia ed Elenae si ... Le anticipazioni dal 12 al 16 dicembre Maria decide di andare a unadell'associazione dei ... Litigano in riunione di condominio, 3 donne uccise in una sparatoria sa Roma Majorino gongola vedendo già vicino l'accordicchio elettorale però dal Pirellone parte una lettera a Grillo per bocciare il patto ...Ma che il partito sarebbe imploso alla prima riunione per delineare i valori della galassia dem la dice lunga sullo stato di salute di quello che dovrebbe essere il punti di riferimento dei ...