Juve Stabia in scioltezza col Messina | le vespe calano il tris

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSettimo risultato utile consecutivo per la. Allebasta un tempo per superare il, trovando le tre reti che decidono l’incontro con i siciliani. Gara subito in discesa per la formazione di Colucci, in vantaggio dopo dieci minuti dal fischio di inizio con Maggioni. Passata la mezz’ora, bastano cinque minuti allaper mandare in archivio l’incontro. Silipo trova il raddoppio battendo Lewandowski e Ricci cala ildefinitivo che indirizza i tre punti nelle mani dei campani. Un successo che proietta lea quota 29 punti, subito dopo la capolista incontrastata Catanzaro, il Crotone e il Pescara. L’undici di Colucci continua ad andare dritto per la propria strada e contro l’Audace ...

