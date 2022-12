Il killer di Fidene è stato bloccato da un eroe | il racconto del gesto salva vite

(Di domenica 11 dicembre 2022) Unha evitato che si aggravasse ancora di più la strage di. “Gli si è gettato addosso e lo hafino a immobilizzarlo a terra mentre l'uomo sparava e si dimenava come un toro” è ildi un testimone della sparatoria nella quale sono morte oggi nella bordata di Roma tre donne. A fermare iluno dei partecipanti alla riunione del consorzio, che è ora ricoverato, non in pericolo di vita, al Policlinico Gemelli di Roma. "Mentre disarmava l'aggressore - prosegue il testimone - è rimasto ferito a una guancia da un proiettile e quando sono arrivati i carabinieri, prima di essere ricoverato in ospedale, chiedeva degli altri feriti per sapere come stavano". L'uomo che ha fermato ilClaudio Campiti ha 67 anni ed ha ...

... che al momento si trova in stato di fermo nella caserma dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma La sparatoria è avvenuta in un gazebo in via Monte Gilberto, nel quartiere di, in cui ...Passate le prime ore per l'incredibile strage avvenuta oggi a Roma nella zona trae Colle Salario si comincia a delineare il profilo del, Claudio Campiti di 57 anni. Innanzitutto la pistola, l'uomo, che ha ucciso tre persone ferendone altre quattro in modo grave, l'...Claudio Campiti, 57 anni, era in continua e feroce lite con il consorzio Valleverde contro i cui amministratori ha sparato. La pistola sottratta a un poligono di tiro, la casa non ultimata dove abitav ...Claudio Campiti, il 57enne originario di Ladispoli autore della sparatoria durante una riunione di condominio a Fidene (Roma), è descritto dai testimoni come un uomo che viveva in uno stato di profond ...