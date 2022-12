' Grande vittoria di squadra'

SportMe NEWS

Nelladella Francia contro l'nghilterra dei quarti di finale del Mondiale, è arrivato un nuovo ... Antoine Griezmann è stato protagonista di unaprestazione. In Inghilterra - Francia ha ...TagsDinamoAlla fine del match Gerald Robinson parla ai microfoni di Eleven Sports: "Sono veramente felice, abbiamo giocato unapartita, è unamolto importante, siamo stati continui questa è la chiave, non abbiamo mai mollato, non ci siamo disuniti, se riesci a tenere questo livello di mentalità e di ... VOLLEY – Grande vittoria della Sicily BVS sulla Raffaele Lamezia Le parole del ct della Francia Didier Deschamps dopo la vittoria contro l'Inghilterra Grazie alla vittoria per 2-1 contro l'Inghilterra, la Francia ha conquistato la semifinale del Mondiale, dove affr ...L’Umana Reyer torna alla vittoria in campionato piegando con un finale di grandissima intensità un’ostica Germani Brescia, agganciata in classifica con l’82-79 finale. Ultimi minuti di gara ancora fat ...