Genoa | Gilardino | «Abbiamo fatto una partita sporca e non abbiamo subito gol»

(Di domenica 11 dicembre 2022) Alberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato con l’Ascoli Alberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Lo avevo detto anche prima della gara, c’era la volontà di arrivare a giocare con due punte. Qui un giocatore come Aramu poteva dare qualità. E’ stato un match molto equilibrato.unama nongol. I ragazzi erano dispiaciuti perché avevano voglia di riuscire a vincere la gara. Arrivavamo da una settimana intensa con tante gare, ma portiamoci a casa le buone note. Volevamo fare unadi questo tipo. Sapevamo che venire ...

L'allenatore del, Alberto, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto al Del Duca contro l' Ascoli nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 , ha parlato in ...Ascoli -0 - 0 Tra Ascoli earriva un pareggio (0 - 0) con occasioni da gol da entrambe le parti. In campo l'Ascoli pensa ... Nella ripresainserisce subito Puscas, ma è l'Ascoli a ...Un Genoa brutto voleva ed un Genoa brutto mister Alberto Gilardino ha avuto. Secondo risultato positivo per il neo tecnico che mantiene pure la porta imbattuta. Partito a tre ha cambiato modulo: "Lo ...SERIE B - Al Del Duca, oltre 7 mila spettatori, termina senza reti di Cristiano Pietropaolo Finisce 0 a 0 tra Ascoli e Genoa. Poco più di settemila gli spettatori al Del Duca di cui 510 dalla ...