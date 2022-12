Francia alle semifinali di Qatar 2022 | la chiave del trionfo sull’Inghilterra

Entrato al 64mo, 'Walino' prova a dare profondità a un Maroccocorde, facendosi trovare pronto ... Inghilterra -Olivier Giroud () 7 : Come da abitudine quando gli arriva la palla ......rispetta i pronostici e raggiunge il Marocco nella seconda semifinale. Una partita folle, decisa dalla solita zuccata di Giroud e dall'errore dal dischetto di Harry Kane, che ha sparato...Come in tutto il mondo, anche nel capoluogo siciliano caroselli di tifosi marocchini scatenati per la loro nazionale. Il Marocco batte il Portogallo e accede, prima squadra africana nella storia, alle ...Nella sagra delle sorprese del Mondiale qatariota, la Francia rispetta i pronostici e raggiunge il Marocco nella seconda semifinale. Una partita ...