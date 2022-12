Dresda | sequestratore morto per ferite riportate

Ildistato infatti arrestato dalla polizia: l'uomo in seguito morto per le ferite riportate durante l'intervento delle forze dell'ordine. Lo fa sapere la stessa polizia. La ...... ha trovato il cadavere di una donna in un condominio nella zona di Prohlis, sempre a. La vittima, 62enne, sarebbe la madre del: il caso dell'omicidio e la presa degli ostaggi ...L'uomo armato che ha preso degli ostaggi in un centro commerciale di Dresda in Germania, dopo aver presumibilmente ucciso la madre, è morto per le ferite ...DRESDA È morto a causa delle ferite riportate durante la cattura l’uomo di 40 anni che ieri si è asserragliato con due ostaggi in un centro commerciale di Dresda. Lo confermano le autorità della città ...