Angelus | Papa Francesco ricorda una giovane donna uccisa in odio alla fede

(Di domenica 11 dicembre 2022) In piazza San Pietro, durante il consueto appuntamento dell’la beatificazione di unamartire,in. Qual è la virtù che rende questa ragazza così eroica e unica? L’esempio che lei ha dato la rende “scomoda” per i parametri del mondo di oggi. Dio è misericordioso o è un L'articolounainproviene da La Luce di Maria.

Francesca Sabatinelli " Città del Vaticano È preoccupato ilper la violenza che sta colpendo il Sud Sudan, Paese che lo aspetta dal 3 al 5 febbraio, quando ...ascoltano i saluti del post:ù ...'Cessino gli attacchi e siano risparmiati i civili', ha detto il. Prima della preghiera dell', commentando il brano del Vangelo proposto oggi dalla liturgia, si era soffermato su Giovanni ...In piazza San Pietro all'Angelus la benedizione dei Bambinelli: "Pregatelo perché porti un raggio di pace al mondo intero". Appello alla riconciliazione dopo i nuovi scontri in Sud Sudan, dove il pont ...Città del Vaticano – Tra un appello per fare fermare in Sud Sudan i nuovi scoppi di violenza e la preghiera per la pace in Ucraina a ridosso del Natale, all'Angelus ...