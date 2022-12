Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 11 dicembre 2022) Gli eventi datati 11L’111912 nascevano Aldo Pondrano e Ugo Terzani: il primo scese in campo 57 volte in Serie A tra Pro Vercelli e Venezia, l’altro tre volte con la Fiorentina. Il mondo li accolse esattamente tre decenni prima di Alf Arrowsmith, comprimario del Liverpool negli anni Sessanta. Oggi compie mezzo secolo Cristian Servidei, nove presenze nel massimo campionato tra Padova, Roma e 130 nel campionato cadetto suddivise tra Spal, arancioneroverdi, Lecce, Ternana. Ne avrebbe festeggiati cinquanta anche Andriy Gusin, vari titoli con la Dinamo Kiev e in rete al Delle Alpi contro la Juventus il 4 marzo 1998 nel Quarto d’andata di Champions League. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.