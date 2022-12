Uomo ucciso a coltellate a Secondigliano | preso presunto assassino

(Di sabato 10 dicembre 2022) Napoli. E’ statodalla Polizia di Stato e sottoposto a fermo dalla Procura, l’immigrato che nel pomeriggio di ieri, 9 dicembre, ha accoltellato eun connazionale in via Duca degli Abruzzi, nel quartiere. Si tratta di un 28enne gambiano, che ha anche ammesso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

'Mio fratello è stato!' ha dichiarato l', in lacrime.... Eric Wahl, che sui social rivela che la maglia arcobaleno l'aveva indossata per lui ("sono gay ") e dice: "Era unsano. Penso che sia stato. Non posso credere che sia appena ...Alessandra Matteuzzi aveva 56 anni ed è una della tante, troppe vittime di femminicidio di questo 2022 grondante sangue. Perseguitata per mesi, è morta ad agosto ...In piazza Duca degli Abruzzi hanno trovato un uomo con diverse ferite da punta e da taglio che è deceduto poco dopo. Grazie alle descrizioni fornite da alcuni testimoni e alla visione delle immagini ...