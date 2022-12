Traffico Roma del 10-12-2022 ore 17 | 30

(Di sabato 10 dicembre 2022) Luceverdementre varati dalla redazione Buonasera incidente sulla diramazionenord ci sono in colonna mento tra Settebagni e il raccordo anulare quest’ultima direzione nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Se si escludono i rallentamenti di lieve entità tra la Prenestina il video con laL’Aquila nelle due direzioni in città resta intenso ila ridosso delle principali del Commercio presso i grandi centri commerciali spostamenti penalizzati al maltempo sta piovendo su gran parte dell’ hinterland capitolino diverse anche le strade contatti allagati raccomandiamo naturalmente tutte le attenzioni del caso esteso l’orario della ZTL lo ricordiamo dalle 6:30 alle 20 al centro storico al Tridente così sarà fino al 8 di gennaio con esclusione del 25 di settembre maggiori informazioni su queste ...

Impegno anche sul fronte di una migliore coincidenza fra voli eferroviario, in modo da ...a negoziare per un migliore posizionamento dei gate dei voli per Brindisi negli aeroporti die ...L'apertura della stazione più bella del mondo 'La stazione Colosseo della Metro C diè un'... Questo diventerà un museo a cielo aperto, che permetterà di eliminaree inquinamento'. Quando ...Un treno che percorreva la tratta Roma-Lecce questa mattina, all'altezza di Ponte, ha investito tre cinghiali. Dopo l'impatto, sul posto sono intervenuti i volontari della ...Genova – Le previsioni dei tempi di percorrenza sulle principali tratte autostradali liguri, in particolare quelle attorno al nodo genovese: è il servizio quotidiano che Il Secolo XIX offre ai lettori ...