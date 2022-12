Slittino | è ancora podio per Fischnaller | stavolta è bronzo in Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dominikagguanta un altronelladeldidopo quello ottenuto nella sprint di Igls. L’azzurro ha chiuso al terzo posto il singolo individuale maschile di Whistler (Canada), terminando la sua prova a settanta millesimi dalla vetta. Al primo posto si è piazzato il tedesco Felix Loch che, grazie ad un crono di 1’39?619, è tornato al successo dopo quasi un anno dall’ultima volta. Seconda piazza, invece, per il leader della classifica di, l’austriaco Wolfgang Kindl, che ha visto sfumare la sua prima vittoria stagionale per trentaquattro millesimi. In casa Italia bene anche Leon Felderer, piazzatosi nono in rimonta dalla tredicesima posizione. Più lontano Lukas Gufler (sedicesimo). La prova femminile, invece, è stata appannaggio dell’austriaca ...