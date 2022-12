RISULTATI | CMLL “Copa Bicentenarios 2022” 09 12 2022

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 10 dicembre 2022) Idel Torneo andato in scena Venerdì a Città del Messico:Venerdì 9 Dicembre – Città del Messico (Mexico) Best Two Out Of Three Falls Six Man Tag Team MatchFuego, Okumura & Panterita del Ring Jr. battono Dark Magic, Disturbio & Guerrero Maya Jr.Bicentenario Femenil Semi Final MatchIvelisse & La Jarochita battono Avispa Dorada & Reyna Isis e accedono alla finaleDalys & Lady Frost battono Alex Gracia & Lluvia e accedono alla finaleBicentenario Femenil Final MatchDalys & Lady Frost battono Ivelisse & La Jarochita e vincono il Trofeo Best Two Out Of Three Falls MatchGran Guerrero batte Atlantis Jr. per Squalifica 2:1Bicentenario ...