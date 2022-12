Quando Eva Kaili diceva "Il Qatar guida i diritti del lavoro"

(Di sabato 10 dicembre 2022) La vicepresidente del Parlamento europeo, la greca Eva, coinvolta in un'inchiesta per corruzione della giustizia belga che avrebbe al centro ile le mazzette per sostenere la causa del ...

...vice presidente del Parlamento europeo ha le deleghe su informatica e telecomunicazioni e... Tra i fermati dalla polizia belga c'è anche il compagno diKaili, l'italiano Francesco Giorgi . ...La vicepresidente del Parlamento europeo, la grecaKaili, coinvolta in un'inchiesta per corruzione della giustizia belga che avrebbe al centro il Qatar e le mazzette per sostenere la causa del paese del Golfo che ospita i Mondiali. In queste ...Roma, 10 dic. (askanews) - La vicepresidente del Parlamento europeo, la greca Eva Kaili, coinvolta in un'inchiesta per corruzione della ...Emergono nuovi dettagli sui presunti casi di corruzione al Parlamento europeo per influenzare le decisioni sul Qatar ...