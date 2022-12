Qatar 2022 | l' Argentina spreca 2 gol di vantaggio ma si salva ai rigori con l' Olanda | è in semifinale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Lusail, 9 dic. - (Adnkronos) - L'due gol dima riesce lo stesso a raggiungere ladei Mondiali in. L'Albiceleste batte l'6-5 aidopo una gara ricca di emozioni. Primo tempo tattico ma sudamericani più incisivi. Al 35' sblocca Molina su assist di Messi. Nella ripresa, al 28' Acuna si guadagna un rigore che Messi trasforma per il 2-0. Sembra finita ma Van Gaal inserisce Weghorst che trova la doppietta che manda la gara prima ai supplementari e poi ai. Decisive le parate di Martinez su Van Dijk e Berghuis. Lautaro firma l'ultimo penalty che manda l'incontro la Croazia. Inizio di partita molto bloccato con le due squadre che non si ...

