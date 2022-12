Natale | Coldiretti Ixè | la spesa per i regali sarà di 177 euro a testa | - 7% sul 2021

... un italiano su due (55%) aspetta le ultime 2 settimane di dicembre per gli acquisti di. E' quanto emerge dall'analisi- Ixè. In calo del 7% sul 2021, la spesa media per i regali ...Francesco è previsto il Concerto didell'Orchestra Chiavari Classica, a cura dell'... dove hanno frequentato il corso specialistico del […] Navigazione articoli, quest'anno ...Regali fatti a mano, gift card, ricerche online. Tutto per cercare di contenere o quantomeno prevedere la spesa dei regali di Natale in un periodo di alta inflazione e maxi spesa per ...Al via lo shopping dei regali di Natale per più di un italiano su due (55%) che attende le ultime due settimane per fare gli acquisti. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ che, in occasione d ...