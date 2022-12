Messi contro l’arbitro Lahoz | l’attacco è durissimo

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 10 dicembre 2022) E’ il Mondiale di Leo. L’attaccante continua a trascinare l’Argentina in Qatar, la Pulce è stata decisiva con l’assist e il gol su calcio di rigorel’Olanda. Il calciatore del Psg non ha gradito l’arbitraggio di, in particolar modo il maxi-recupero concesso alla fine del secondo tempo. “Sono contento e sollevato, abbiamo sofferto molto ma ce l’abbiamo fatta ed è impressionante. Non voglio parlare del, credo che le persone abbiano visto ciò che è successo. La Fifa non può mettere un arbitro che non è all’altezza in una partita di questa importanza”. Infine una frecciata al Ct dell’Olanda Van Gaal: “dice di giocare un bel calcio, ma alla fine quello che ha fatto è stato mettere calciatori alti e giocare a lanci lunghi”. L'articolo CalcioWeb.