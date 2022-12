Mattarella | Dignità | libertà e giustizia sono un traguardo non raggiunto in molti Paesi

(Di sabato 10 dicembre 2022) AGI - "È dal 10 dicembre 1948 che l'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma il rispetto della persona e delle suefondamentali come diritto che appartiene a tutta l'umanità. Il tema "per tutti" richiama, quest'anno, a traguardi che nonstati raggiunti in tante parti del mondo". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani. "Lo dimostrano drammaticamente la brutale aggressione subita dal popolo ucraino, la repressione contro quanti si oppongono alle violenze sulle donne - financo con inaccettabili sentenze capitali - e i tentativi di sopprimere le voci dei giovani che manifestano pacificamente per chiederee maggiori spazi ...

