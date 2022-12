Maltempo | collegamenti a singhiozzo con Capri

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLe pessime condizioni meteomarine e le forti onde e mare agitato hanno portato le compagnie di navigazione a limitare le corse di aliscafi e catamarani trae Napoli. L’ultima corsa di aliscafi diretta a Napoli è stata stabilita per le 15.25 e non è stato previsto il ritorno a. A mantenere itrae la terraferma saranno i traghetti della compagnia di Navigazione Caremar, sia la nave lenta che la motonave veloce. L’ultima partenza, sempre con un occhio al meteo, è prevista daper Sorrento alle 18.40, mentre da Napoli percon la nave lenta Caremar è alle 19.40. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

