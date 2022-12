(Di sabato 10 dicembre 2022) Celeb icone beauty? Non sempre. Se siete a caccia di idee per unup da sfoggiare aocchio a prendere ispirazione dalle. Selezionate e giudicate senza farvi trasportare da simpatie e fanatismi. Perché non sempre il trucco sfoggiato dalla vostra Celeb del cuore è adatto alle vostrenatalizie. Dai rossetti dark agli ombretti fluo o alle unghie extra long: non sempre le scelte vip si rivelano eleganti e adatte a qualunque occasione. Ci sono beauty look da non imitare. Perché se è vero che il mondo della bellezza lascia libero sfogo all’arte e alla fantasia, è anche vero che ogni evento e situazione richiede un beauty look adeguato. Quindi, ben vengano trend e mode lanciate dalle celeb ma senza dimenticare il mood beauty di: brillare con eleganza. ...

AMICA - La rivista moda donna

Due regali dia tema moda - proiezionidiborsa.it Ecco cosa regalare aa chi ama la moda e ha la passione per il trucco Non esistono stile ed eleganza senza trucco e- up. Se ...Ecco quale colore dovremmo usare per ilup dial posto del solito rossetto rosso per le labbra e dettagli oro per lo sguardo Quando pensiamo al, uno dei primi colori che ci vengono in mente per descriverlo è senza dubbio ... Make up di Natale: come non truccarsi per le Feste (seguendo le star) Dall’ombretto fluo di Rihanna alle unghie artigli di Cardi B: ecco quando non ispirarsi alle star per il trucco delle Feste ...Sta molto girando sui social uno spot natalizio del whisky J&B per il mercato spagnolo. Si intitola “She, un cuento”, per via della canzone di Elvis Costello. Il protagonista è un anziano signore che ...