Lo spot di Fedez a canne e alcol | un brutto esempio per i ragazzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022) XFactor 2022 ha chiuso i battenti e l'indomani non si parla del duo vincitore, i "Santi Francesi", bensì della feroce polemica che si è scatenata sui social per la celebrazione tout-court dello "sballo", portata in scena da. Cerchiamo di ricostruire l'accaduto, spogliandoci di qualsivoglia paternale moralistica, ma ponendoci delle domande. Durante la puntata, che ricordiamo essere uno degli appuntamenti televisivi maggiormente seguito dai giovani, in onda sulla piattaforma digitale Sky, il giudice, rapper, influencer, Federico Leonardo Lucia in arte, si è lasciato andare a una confessione inaspettata. Dopo l'esibizione della band "Tropea",ha detto a favor di telecamera e tra ilari risate: «Mia moglie e mia madre mi uccideranno: una volta io e i Tropea ci siamo fumati una canna insieme». Come se non bastasse, sul ...