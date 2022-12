Il massacro dei droni | tempesta di fuoco | cosa è successo in pochi minuti

(Di sabato 10 dicembre 2022) L'Ucraina è stata colpita da un attacco notturno diiraniani: come informa il comando dell'aeronautica militare di Kiev, dei 15 aerei "kamikaze" senza pilota, una decina sono stati abbattuti dalla difesa antiaerea. Si trovavano sopra le regioni di Kherson, Mykolaiv e Odessa, ha fatto sapere l'aeronautica secondo quanto riporta l'agenzia Unian. In particolare, secondo il comando militare operativo Sud, sempre citato dall'agenzia ucraina Unian, "sono state prese di mira le strutture delle infrastrutture energetiche nella regione di Odessa, causando distruzioni significative e lasciando migliaia di consumatori senza elettricità". Secondo il portavoce dell'amministrazione di Odessa, Sergiy Bratchuk, duesono stati abbattuti nell'area, ma l'obiettivo è stato colpito e i servizi di soccorso sono ancora in corso. Oltre ai due ...

Geopop

Le caricherussi vengono falciate dalle mitragliatrici ucraine. È un. Nel punto più caldo del conflitto, sulla pelle delle reclute si consuma un gioco politico: Evgeny Prigozhin manovra ...... 950 scuole non hanno un dirigente scolastico a causapensionamenti,trasferimenti o, molto ... Insomma, un incarico che diventava unper i DS più seri, l'abbandono di due, tre istituti ... Il massacro dei nativi americani. Come e perché gli europei sterminarono gli indigeni In mondo costellato da guerre e proteste represse nel sangue, torna inesorabile la Giornata mondiale dei diritti umani ...Prima di finire in cella per aver massacrato Alessandra Matteuzzi, 56 anni, perseguitata per mesi e uccisa con venti martellate sotto casa, Giovanni Padovani aveva 270 seguaci su Instagram. Oggi sono.