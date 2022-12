Il dramma di Spinalbese | Problemi di salute | costretto a mollare tutto

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un problema dihaAntoninoa lasciare la casa del Grande Fratello vip. L'ex hair stylist ha accusato un malore qualche giorno fa e ora la situazione sembra precipitata tanto da richiedere un intervento chirurgico. L'ex fidanzato di Belen Rodriguez con la quale ha avuto una figlia, Luna Marie, ha rivelato ai compagni di avere una cisti e la produzione del programma gli ha permesso di lasciare momentaneamente il gioco per farsi operare. reality show gli avrebbe concesso di lasciare temporaneamente il gioco per potersi operare. Non si sa esattamente quandolascerà Cinecittà, se già nelle prossime ore o tra qualche giorno. Ma di certo ididell'hairstylist hanno stravolto i piani di Alfonso Signorini e degli autori che ...

in tv con me e Attilio Mi dispiace ma non vivrete ne tantomeno vivremo nessun. E ... Archiviata, o quasi, la storia con, Oriana Marzoli ha fatto degli apprezzamenti a Luca ...... Antoninosi è più concentrato sull' amore che prova per sua figlia e di come sia ... prima che Belen rimanesse incinta di Luna, la figlia che hanno fortemente voluto dopo ildell'...Paura per Antonino Spinalbese. L’ex hair stylist ha avuto un malore qualche giorno fa al Gf Vip e ora la situazione sembra essere precipitata, tanto da doversi sottoporre ...Una donna di 28 anni è morta mentre si allenava in una palestra in Ecuador. Identificata come Betsy Dayana Jaramillo Ramírez, sembra abbia avuto un infarto nella palestra Zona ...