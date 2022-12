Crisanti bacchetta Mattarella | Doveva portare la mascherina

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 dicembre 2022) «Non so se il presidente si è contagiato in quell'occasione della prima al teatro "La Scala", ma sicuramente quella era un'occasione a rischio». Lo dice il senatore Pd e virologo Andrea, a proposito della notizia che il capo dello Stato Sergioè risultato positivo al Covid. «Il presidente - prosegueall'agenzia Dire - è una persona anziana, siccome le persone anziane se si infettano, specialmente fragili, sono a rischio di morire, forse avrebbe fatto bene a dare l'esempio. A mio avviso, se posso dirlo, il presidenteha commesso una leggerezza, sicuramente non è un giovanotto e magari ha dato l'idea che il problema non esista più nemmeno per le persone anziane e invece il problema esiste». L'ultima apparazione in mezzo a una grande folla per il presidente risale alla sera ...