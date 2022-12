Congresso del Pd | la macchina Bonaccini macina consensi | Elly per ora balla da sola

)". Pare fantascienza, invece è realtà: con il trascorreretempo dall'ultima somministrazione l'efficacia scema a tal punto da diventare negativa e, come ... emersa con forza anche nel...L'endorsment di Matteo Ricci, che si ritira dalla corsa, ma non rinuncia a partecipare alcon le sue idee, marcatamente spostate 'a sinistra'. L'appoggio dei governatoriSud che, da Emiliano (Puglia) a De Luca (Campania), si vanno posizionando su di lui, pur se lentamente. L'...Più defilato c'è Fabrizio Boron, che potrebbe anche scegliere di candidarsi a sua volta, fino a 72 ore prima del congresso. Pettenuzzo è il sindaco di San Giorgio in Bosco e consigliere provinciale ...La vittoria in Georgia assicura ai Dem la maggioranza al Senato ma la maggioranza repubblicana alla Camera complica i piani della Casa Bianca, preoccupata anche dalle indagini sul figlio del president ...